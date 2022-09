Confronto Letta-Meloni Il segretario dem | Vuole i pieni poteri La replica | Ripartiamo dalla Bicamerale

CarloCalenda : Abbiamo chiesto di allargare il confronto ma Letta e Meloni dopo Cernobbio non ci pensano. Abbiamo deciso di parte… - EnricoLetta : Segui la diretta del confronto su @Corriere ???? - StefanoFeltri : Le grandi idee di Meloni: risolvere la questione del gas a livello nazionale da qui a marzo costa 3-4 miliardi dati… - PpPagliaro : RT @cugusi1952: Io vorrei assistere in questa campagna elettorale a un confronto pubblico tra Renzi Calenda, Meloni Salvini,Letta Fratoiann… - Barbara22Mar : @ardigiorgio Azz pure diesel. ?? Ah, la Sebastopoli e Emiliano si sono affacciati ben due volte nel confronto Letta… -

... Giorgia Meloni, e dal segretario del Pd, Enrico, durante il lorosu Corriere.it. "Credo che lo escludiamo entrambi", ha detto la Meloni. "Si è capito da questo dibattito che non è ...Tra gli argomenti toccati e affrontati da Giorgia Meloni ed Enriconelmoderato da Luciano Fontana su Corriere Tv ci sono anche il Pnrr e i fondi del Nex Generation Eu. I due leader hanno avuto un botta e risposta parecchio acceso sul tema. 'Non è ...Il problema dei dibattiti in cui si sta dietro una scrivania e davanti a una telecamera è che non si sa dove mettere le mani. Nel faccia a faccia tra il segretario del Pd Enrico Letta e la presidente ...Enrico Letta ha perso il confronto televisivo con Giorgia Meloni, il primo e forse l’unico della campagna elettorale (sul sito del Corriere della Sera). Letta ha perso, in modo inequivocabile. Ha impo ...