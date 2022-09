Confindustria, assemblea in Vaticano. Papa Francesco agli imprenditori: Siate protagonisti del cambiamento (Di lunedì 12 settembre 2022) “Cari amici, le grandi sfide della nostra societànon si potranno vincere senza buoni imprenditori. Vi incoraggio a sentire l’urgenza del nostro tempo, ad essere protagonisti di questo cambiamento d’epoca”. Il Papa Francesco esorta gli imprenditori ad essere protagonisti di un nuovo sistema economico. “Con la vostra creatività e innovazione potete dar vita a un sistema economico diverso – ha detto ancora ricevendo in udienza i vertici di Confindustria – dove la salvaguardia dell’ambiente sia un obiettivo diretto e immediato della vostra azione economica. Senza nuovi imprenditori la Terra non reggerà l’impatto del capitalismo, e lasceremo alle prossime generazioni un pianeta troppo ferito, forse invivibile. Quanto fatto finora non ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022) “Cari amici, le grandi sfide della nostra societànon si potranno vincere senza buoni. Vi incoraggio a sentire l’urgenza del nostro tempo, ad esseredi questod’epoca”. Ilesorta gliad esseredi un nuovo sistema economico. “Con la vostra creatività e innovazione potete dar vita a un sistema economico diverso – ha detto ancora ricevendo in udienza i vertici di– dove la salvaguardia dell’ambiente sia un obiettivo diretto e immediato della vostra azione economica. Senza nuovila Terra non reggerà l’impatto del capitalismo, e lasceremo alle prossime generazioni un pianeta troppo ferito, forse invivibile. Quanto fatto finora non ...

