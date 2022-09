Concorsi Provincia Monza e Brianza, 50 posti: aperti a diplomati e laureati (Di lunedì 12 settembre 2022) Nuovi Concorsi Provincia Monza e Brianza per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 50 unità di personale di diverse categorie e profili professionali. Le selezioni sono aperte sia ai candidati in possesso del diploma di maturità, sia ai candidati laureati. I 50 posti messi a bando sono distribuiti come di seguito per profilo professionale: 16 posti di assistente amministrativo contabile, categoria C, 3 posti di specialista amministrativo contabile, categoria D, 20 posti di operatore del mercato del lavoro, categoria C, 1 posto di assistente tecnico, categoria C, per l’unità operativa ambiente del Comune di Cesano Maderno; 10 posti di assistente tecnico, categoria C. Riconoscimento titoli di studio per ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 12 settembre 2022) Nuoviper il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 50 unità di personale di diverse categorie e profili professionali. Le selezioni sono aperte sia ai candidati in possesso del diploma di maturità, sia ai candidati. I 50messi a bando sono distribuiti come di seguito per profilo professionale: 16di assistente amministrativo contabile, categoria C, 3di specialista amministrativo contabile, categoria D, 20di operatore del mercato del lavoro, categoria C, 1 posto di assistente tecnico, categoria C, per l’unità operativa ambiente del Comune di Cesano Maderno; 10di assistente tecnico, categoria C. Riconoscimento titoli di studio per ...

ServiziAlLavoro : Provincia di Monza e della Brianza, concorsi: 50 posti di vari profili Si tratta di nuove opportunità di lavoro per… - Ticonsiglio : ??Provincia di Reggio Emilia: concorsi per istruttori direttivi tecnici La Provincia di Reggio Emilia ha indetto due… - EdizioniSimone : ?? Provincia di Monza: concorsi e assunzioni per 50 posti – Vari profili #simoneconcorsi #blogsimone ?? Leggi di pi… - Ticonsiglio : ??Provincia di Monza e Brianza: concorsi per specialista comunicazione e informatico La Provincia di Monza e Brianza… - VoceCamuna : ?? I concorsi pubblici in Vallecamonica e in provincia di Brescia ?? -