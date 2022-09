Con questa funzionalità si può scegliere un percorso ottimizzato per ridurre le emissioni, il che consente anche di risparmiare sul carburante (Di lunedì 12 settembre 2022) Viaggiare sostenibile. Sembra uno slogan e non lo è. Oggi con Google Maps, oltre a poter scegliere la strada più veloce, quella senza pedaggio, l’itinerario migliore in base al traffico si può optare per i percorsi ecosostenibili, che Google ha cominciato a implementare in 40 paesi europei, tra cui l’Italia. La nuova funzione permette di scegliere un percorso ottimizzato per ridurre il consumo di carburante, con un doppio vantaggio: risparmiare sul carburante e ridurre le emissioni di anidride carbonica. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 settembre 2022) Viaggiare sostenibile. Sembra uno slogan e non lo è. Oggi con Google Maps, oltre a poterla strada più veloce, quella senza pedaggio, l’itinerario migliore in base al traffico si può optare per i percorsi ecosostenibili, che Google ha cominciato a implementare in 40 paesi europei, tra cui l’Italia. La nuova funzione permette diunperil consumo di, con un doppio vantaggio:sulledi anidride carbonica. ...

alaffranchi : Questa sera con @mengonimarco al #tempodelledonne in Triennale a Milano e in streaming su @Corriere - c_appendino : Viviamo una rivoluzione tecnologica velocissima e inevitabile: possiamo subirla giocando in difesa o governarla mas… - Mov5Stelle : Ecco perché nel programma con cui ci presentiamo alle elezioni del 25 settembre c’è la proroga di questa agevolazio… - Spalmapate : Inutile momento dance prima della scuola con canzone con parolacce. Va bene. Io devo calciare questa rompipalle dentro la scuola DAIIIIII - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ??? Buona giornata con questa istantanea di Burano Foto di Marisa Bravi, che ringraziamo Buo… -