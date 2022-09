Con motosega minaccia barista che gli nega alcolici: ”Vi faccio a pezzi modello Scarface” (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Vi faccio a pezzi, modello Scarface”. Così un 33enne romeno ha minacciato il titolare di un bar di Passoscuro, sul litorale romano, che si era rifiutato di servirgli da bere gratis. E’ accaduto ieri pomeriggio e il 33enne è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e porto abusivo di oggetti atti offendere. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’obbligo di firma, ieri intorno alle 17 si è presentato in un bar di Passoscuro di cui è frequentatore. Ubriaco, ha chiesto alcolici ma il barista si è rifiutato di servirglieli. Di fronte alla risposta negativa il 33enne, che normalmente svolge lavori agricoli, ha sguainato una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Vi”. Così un 33enne romeno hato il titolare di un bar di Passoscuro, sul litorale romano, che si era rifiutato di servirgli da bere gratis. E’ accaduto ieri pomeriggio e il 33enne è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e porto abusivo di oggetti atti offendere. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’obbligo di firma, ieri intorno alle 17 si è presentato in un bar di Passoscuro di cui è frequentatore. Ubriaco, ha chiestoma ilsi è rifiutato di servirglieli. Di fronte alla rispostativa il 33enne, che normalmente svolge lavori agricoli, ha sguainato una ...

