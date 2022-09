Come sarà il 2032 secondo il politologo americano Ian Bremmer

Leggi su api.follow

(Di lunedì 12 settembre 2022) Si è soliti pensare che il prossimo conflitto fra superpotenzequello che vedrà lo scontro degli USA con la Cina. Ma per ilIan, fondatore della società di consulenza Eurasia Group, la minaccia principale per l’Occidente arriverà dal cosiddetto Sud globale, il cui leaderl’India, che oggi è alleata di Washington. Proponiamo la sua analisi pubblicata dal settimanale britannico The Economist. Man mano che ci addentriamo in questo XXI secolo piagato dalle crisi, lo scontro fra Oriente e Occidente campeggia sui titoli dei giornali. Guardando più in profondità, però, risulta evidentele minacce e le sfide più pericolose del prossimo decennio arriveranno dalla tensione fra Occidente e Sud globale, che in senso ampio comprende le regioni ...