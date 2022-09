Come pulire i sex toys, istruzioni per l’uso (Di lunedì 12 settembre 2022) Che si utilizzino in solitaria per esplorarsi e provare piacere con la masturbazione o in coppia per rinnovare la sessualità e il gioco, i sex toys sono accessori molto intimi, che vanno a contatto con aree del corpo particolarmente delicate. Purtroppo se ne parla poco, o comunque non abbastanza, ma l’igiene di questi oggetti è importante tanto quanto le istruzioni per l’uso e il piacere. Pulirli bene è indispensabile per evitare infezioni, la proliferazione di batteri o la trasmissione di malattie. Ma Come pulire i sex toys? Cosa utilizzare e quando farlo? Ecco qualche consiglio per una pulizia corretta, che non li danneggi e sicura. Partiamo dal materiale Il metodo di pulizia del sex toy cambia a seconda del materiale di cui è fatto. Per saperlo è sufficiente leggere sulla confezione ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 settembre 2022) Che si utilizzino in solitaria per esplorarsi e provare piacere con la masturbazione o in coppia per rinnovare la sessualità e il gioco, i sexsono accessori molto intimi, che vanno a contatto con aree del corpo particolarmente delicate. Purtroppo se ne parla poco, o comunque non abbastanza, ma l’igiene di questi oggetti è importante tanto quanto lepere il piacere. Pulirli bene è indispensabile per evitare infezioni, la proliferazione di batteri o la trasmissione di malattie. Mai sex? Cosa utilizzare e quando farlo? Ecco qualche consiglio per una pulizia corretta, che non li danneggi e sicura. Partiamo dal materiale Il metodo di pulizia del sex toy cambia a seconda del materiale di cui è fatto. Per saperlo è sufficiente leggere sulla confezione ...

