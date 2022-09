Colpo di scena | per Bossetti si riapre tutto | svolta nel caso Yara?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 settembre 2022) È stato condannato (all'ergastolo) per l'omicidio diGambirasio, ma Massimoè deciso a provare la sua innocenza e, adesso, chiede di indagare Letizia Ruggeri, cioè la pm che ha seguito il suo, perché, dice, i campioni biologici che lo hanno accusato non sono stati conservati adeguatamente. Non demorde,. D'altronde è dal giugno del 2014, da quando è stato arrestato nella sua casa di Mapello, in provincia di Bergamo, che non fa che ripeterlo: che lui non c'entra con la scomparsa (prima) e la morte (successiva) della piccola, la ragazzina tredicenne di Brembate di Sopra che il 26 novembre del 2010 è uscita, intorno alle 17.30, dalla palestra del suo paesino di montagna, e poi non l'ha più vista nessuno. Una tragedia che ha scosso mezza Italia e che ha fatto discutere ...