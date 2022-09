Classifica senza errori arbitrali sesta giornata: Moviolisti dell’ultima ora difendono il Milan e la Juve (Di lunedì 12 settembre 2022) Classifica senza errori arbitrali sesta giornata 2022/2023 Salernitana penalizzata. Furia Fiorentina. Moviolisti dell’ultima ora difendono il Milan e la Juve. Disastro arbitri. Sulla falsa riga della passata stagione col Napoli penalizzato nella corsa scudetto non ci hanno fatto mancare nulla gli arbitri di Rocchi e Trentalange. Penalizzate Fiorentina, Lecce e Salernitana; succede di tutto, e di più, a Genova con Fabbri di Ravenna. Sampdoria – Milan 1 – 2, Fabbri (Abisso). Sempre sulla falsa riga della passata stagione continua a giocare un campionato a parte il Milan con regolamenti personalizzati. Dopo Marinelli (Milan – Udinese), Manganiello ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 settembre 2022)2022/2023 Salernitana penalizzata. Furia Fiorentina.oraile la. Disastro arbitri. Sulla falsa riga della passata stagione col Napoli penalizzato nella corsa scudetto non ci hanno fatto mancare nulla gli arbitri di Rocchi e Trentalange. Penalizzate Fiorentina, Lecce e Salernitana; succede di tutto, e di più, a Genova con Fabbri di Ravenna. Sampdoria –1 – 2, Fabbri (Abisso). Sempre sulla falsa riga della passata stagione continua a giocare un campionato a parte ilcon regolamenti personalizzati. Dopo Marinelli (– Udinese), Manganiello ...

gippu1 : Alla presenza in Serie A numero 490, a 64 anni 7 mesi e 12 giorni, per la prima volta in carriera Gian Piero Gasper… - napolipiucom : Classifica senza errori arbitrali sesta giornata: Moviolisti dell’ultima ora difendono il Milan e la Juve #napoli… - sedrani_l : RT @Juventina962: 3 punti con la Roma. 3 punti con la Salernitana. Fanno 6, eravamo lì in cima alla classifica,senza mezza squadra e giocan… - Chicca141002 : RT @Juventina962: 3 punti con la Roma. 3 punti con la Salernitana. Fanno 6, eravamo lì in cima alla classifica,senza mezza squadra e giocan… - MGBasolu : RT @Juventina962: 3 punti con la Roma. 3 punti con la Salernitana. Fanno 6, eravamo lì in cima alla classifica,senza mezza squadra e giocan… -