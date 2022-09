“Cittadinanza piena agli immigrati”: così Confindustria promuove la clandestinità (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set – immigrati a cui regalare cittadinanze, secondo Confindustria, perché non facciamo più figli e la soluzione – invece di ripensare noi stessi e provare a sopravvivere come cultura e popolo – sarebbe come al solito quella di soccombere. promuovendo, indirettamente – ma nemmeno troppo – clandestinità e schiavismo. Il riassunto, grosso modo, è questo. Ovviamente, non esplicitato: perché chi comanda, un minimo di scaltrezza la mantiene. Sulla buona fede, però, ci sarebbe molto di che discutere. “Cittadinanza piena agli immigrati”: il proclama di Confindustria Come riporta l’Agi, l’immigrazione “ben accolta” da Confindustria viene espressa nel corso della odierna Assemblea annuale tenutasi a città del Vaticano. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set –a cui regalare cittadinanze, secondo, perché non facciamo più figli e la soluzione – invece di ripensare noi stessi e provare a sopravvivere come cultura e popolo – sarebbe come al solito quella di soccombere.ndo, indirettamente – ma nemmeno troppo –e schiavismo. Il riassunto, grosso modo, è questo. Ovviamente, non esplicitato: perché chi comanda, un minimo di scaltrezza la mantiene. Sulla buona fede, però, ci sarebbe molto di che discutere. “”: il proclama diCome riporta l’Agi, l’immigrazione “ben accolta” daviene espressa nel corso della odierna Assemblea annuale tenutasi a città del Vaticano. ...

