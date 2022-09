Cingolani sulla crisi energetica | “L’unica alternativa è il nucleare”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set – In una intervista a Radio 24, il ministro per la Transizione, Roberto, torna a parlare dei temi caldi della, come il caro bollette o la ricerca di una indipendenza dal gas di Mosca. Sullo sfondo anche un’importante apertura al. Il piano della Commissione europea In questi giorni sta circolando una bozza sul prossimo piano della Commissione europea per gestire la, il quale prevedrebbe tagli obbligatori e riduzioni del consumo di energia elettrica durante determinate fasce orarie.esprime qualche dubbio su queste indiscrezioni perché da una parte sarebbero di difficile attuazione sotto un punto di vista tecnico in quanto “non tutti i cittadini europei hanno il contatore elettronico in ...