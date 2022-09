Cingolani “Prezzo controllato gas in Parlamento settimana prossima” (Di lunedì 12 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Intendo presentare per la settimana prossima un provvedimento molto chiaro nel quale si chiede di dare una certa quantità di gas alle aziende a un Prezzo controllato. Trattandosi di aziende e non di onlus non si può chiedere loro di fare un regalo o darlo a prezzi scontati, si tratta di società che devono rispondere ad azionisti, quindi stiamo contestualmente pensando di consentire l'estrazione di 4-5 milioni di metri cubi su giacimenti esistenti, senza intaccare l'Alto Adriatico che è problematico per vari motivi, in modo da dare un aiuto”. Lo ha detto Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, a Radio24. “Voglio portare la settimana prossima in Consiglio dei ministri il provvedimento – aggiunge -, poi si deve votare in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Intendo presentare per laun provvedimento molto chiaro nel quale si chiede di dare una certa quantità di gas alle aziende a un. Trattandosi di aziende e non di onlus non si può chiedere loro di fare un regalo o darlo a prezzi scontati, si tratta di società che devono rispondere ad azionisti, quindi stiamo contestualmente pensando di consentire l'estrazione di 4-5 milioni di metri cubi su giacimenti esistenti, senza intaccare l'Alto Adriatico che è problematico per vari motivi, in modo da dare un aiuto”. Lo ha detto Roberto, ministro per la Transizione ecologica, a Radio24. “Voglio portare lain Consiglio dei ministri il provvedimento – aggiunge -, poi si deve votare in ...

