Ciclismo: si chiude lo splendido anno iridato di Elisa Balsamo. Ora si vola in Australia per un nuovo sogno (Di lunedì 12 settembre 2022) Con la quinta ed ultima tappa della Challenge by la Vuelta, si è chiuso ufficialmente il primo anno di Elisa Balsamo da Campionessa del Mondo. L’azzurra l’ha chiuso nel migliore dei modi, imponendosi come solo lei è capace nella capitale spagnola, baciando l’iride che ha portato sulla maglia negli ultimi 365 giorni. La stagione di Balsamo, come sempre accade per chi porta quella maglia, è stata sin da subito scrutinata e analizzata nel minimo dettaglio, esercizio che ora faremo anche noi, prima che la cuneese possa provare a ripetere l’impresa compiuta lo scorso anno in Belgio. Partiamo prima dai numeri. Da Campionessa del Mondo l’atleta della Trek Segafredo ha vinto la bellezza di 10 corse a cui vanno aggiunti anche sette secondi posti (di cui ben sei dietro alla neerlandese Lorena ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Con la quinta ed ultima tappa della Challenge by la Vuelta, si è chiuso ufficialmente il primodida Campionessa del Mondo. L’azzurra l’ha chiuso nel migliore dei modi, imponendosi come solo lei è capace nella capitale spagnola, baciando l’iride che ha portato sulla maglia negli ultimi 365 giorni. La stagione di, come sempre accade per chi porta quella maglia, è stata sin da subito scrutinata e analizzata nel minimo dettaglio, esercizio che ora faremo anche noi, prima che la cuneese possa provare a ripetere l’impresa compiuta lo scorsoin Belgio. Partiamo prima dai numeri. Da Campionessa del Mondo l’atleta della Trek Segafredo ha vinto la bellezza di 10 corse a cui vaggiunti anche sette secondi posti (di cui ben sei dietro alla neerlandese Lorena ...

