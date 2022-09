Ciclismo | Mondiali 2022 | gli azzurri in ballottaggio per il ruolo di riserva

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 settembre 2022) Una lista che è andata già ad assottigliarsi e che dovrà subire un’altra scremata prima del 25 settembre. Daniele Bennati, commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di, ha scelto oggi i dieci uomini che voleranno in Australia, per idi Wollongong. Otto titolari e due riserve: a chi toccherà la scomoda esclusione dell’ultimo minuto? Tre gli esenti quasi certi: come detto oggi dal ct toscano, ad Alberto Bettiol i gradi di capitano, con Matteo Trentin ed Andrea Bagioli da seconde punte. Quindi i posti da titolari sono sicuri per loro., i 10 convocati dell’Italia per i: Trentin e Bettiol le punte, 2 riserve da definire Fondamentali i gregari in una prova in linea: Bennati ha scelto due cronomen di lusso come Edoardo Affini e Matteo Sobrero che quasi ...