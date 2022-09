Ciclismo, Daniele Bennati: “Non siamo favoriti al Mondiale, i ragazzi onoreranno la maglia” (Di lunedì 12 settembre 2022) Il CT Daniele Bennati ha definito i 10 atleti che partiranno per l’Australia per disputare in maglia azzurra la prova in linea dei Campionati del Mondo di Ciclismo su strada 2022. Bennati ha voluto aspettare le gare in Canada per prendere le sue decisioni, soprattutto per le caratteristiche dei percorsi, in qualche modo riconducibili a quello che aspetterà i corridori a Wollongong. Definito dunque un gruppo che fa della giovinezza il suo punto di forza, con tanti esordienti in una corsa di questo livello. Le dichiarazioni di Bennati sono state raccolte dalla FederCiclismo: “Direi che abbiamo Bettiol e Trentin pilastri, con Bagioli in netta crescita. Non siamo favoriti ma è una formazione imprevedibile, con atleti che quando hanno ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Il CTha definito i 10 atleti che partiranno per l’Australia per disputare inazzurra la prova in linea dei Campionati del Mondo disu strada 2022.ha voluto aspettare le gare in Canada per prendere le sue decisioni, soprattutto per le caratteristiche dei percorsi, in qualche modo riconducibili a quello che aspetterà i corridori a Wollongong. Definito dunque un gruppo che fa della giovinezza il suo punto di forza, con tanti esordienti in una corsa di questo livello. Le dichiarazioni disono state raccolte dalla Feder: “Direi che abbiamo Bettiol e Trentin pilastri, con Bagioli in netta crescita. Nonma è una formazione imprevedibile, con atleti che quando hanno ...

