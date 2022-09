“Che gliene frega!”: Belen Rodriguez lo snobba, dà il benservito all’ex (Di lunedì 12 settembre 2022) Belen Rodriguez cancella il passato: adesso ha occhi solo per Stefano e l’ex ormai è un ricordo lontano di cui non le interessa Belen-Rodriguez-(Instagram)In queste ultime ore è venuto fuori il gossip sul nuovo flirt che ha visto complici la cantante Elodie e il pilota di moto Andrea Iannone. Quest’ultimo negli ultimi anni è stato anche il compagno di Giulia De Lellis e ancora prima di Belen Rodriguez. La showgirl aveva un matrimonio ormai al collasso e Andrea è stato il suo primo passo per la ripresa. La storia è naufragata e Iannone ha avuto una relazione con Giulia De Lellis. Dopo quest’altra parentesi il pilota era stato protagonista di un gossip che lo vedeva già concorrente del GF Vip, notizia poi smentita dal diretto interessato: si era trattato di un errore di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 12 settembre 2022)cancella il passato: adesso ha occhi solo per Stefano e l’ex ormai è un ricordo lontano di cui non le interessa-(Instagram)In queste ultime ore è venuto fuori il gossip sul nuovo flirt che ha visto complici la cantante Elodie e il pilota di moto Andrea Iannone. Quest’ultimo negli ultimi anni è stato anche il compagno di Giulia De Lellis e ancora prima di. La showgirl aveva un matrimonio ormai al collasso e Andrea è stato il suo primo passo per la ripresa. La storia è naufragata e Iannone ha avuto una relazione con Giulia De Lellis. Dopo quest’altra parentesi il pilota era stato protagonista di un gossip che lo vedeva già concorrente del GF Vip, notizia poi smentita dal diretto interessato: si era trattato di un errore di ...

