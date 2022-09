Che fine ha fatto Roberta Lanfranchi, l'ex moglie di Pino Insegno? Ecco che mestiere fa oggi (Di lunedì 12 settembre 2022) Roberta Lanfranchi è una ballerina, showgirl e conduttrice dotata di un'incredibile bellezza. Famosa anche per essere stata la moglie di Pino Insegno, è da tanto che non si vede più in televisione. Che fine ha fatto? Roberta Lanfranchi è una donna poliedrica e dotata di un enorme talento. Ha esordito nel mondo dello spettacolo come ballerina, infatti ha studiato danza sin da quando era solo una bambina. Il suo debutto in televisione risale al 1995, quando ha preso parte al corpo di ballo nella trasmissione Non dimenticate lo spazzolino da denti. Dopodiché ha partecipato a Buona Domenica, per poi diventare una delle bellissime veline di Striscia la Notizia. Ma, come dicevano, Roberta Lanfranchi è una ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 12 settembre 2022)è una ballerina, showgirl e conduttrice dotata di un'incredibile bellezza. Famosa anche per essere stata ladi, è da tanto che non si vede più in televisione. Chehaè una donna poliedrica e dotata di un enorme talento. Ha esordito nel mondo dello spettacolo come ballerina, infatti ha studiato danza sin da quando era solo una bambina. Il suo debutto in televisione risale al 1995, quando ha preso parte al corpo di ballo nella trasmissione Non dimenticate lo spazzolino da denti. Dopodiché ha partecipato a Buona Domenica, per poi diventare una delle bellissime veline di Striscia la Notizia. Ma, come dicevano,è una ...

