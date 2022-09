Che cos’è la patente NCC e che cosa serve per ottenerla (Di lunedì 12 settembre 2022) La patente NCC rappresenta una delle licenze di guida più desiderate, grazie a cui è possibile convertire il piacere di guidare in una vera e propria professione, per di più redditizia. Ne abbiamo parlato con il team di Ncc.it, che permette di chiamare un NCC a Milano in qualunque momento e per qualunque esigenza. Che cos’è il servizio di NCC? NCC è una sigla che sta per noleggio con conducente; è un’attività di trasporto che viene eseguita su richiesta del cliente, il quale fa riferimento alla sede operativa della ditta che propone il noleggio per richiedere il trasporto a viaggio o a tempo. Occorre sapere, però, che per questa attività serve un’autorizzazione, e il numero di licenze è limitato. La più importante differenza tra un taxi e una vettura adibita a noleggio con conducente sta nel fatto che la seconda non si trova in un ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 12 settembre 2022) LaNCC rappresenta una delle licenze di guida più desiderate, grazie a cui è possibile convertire il piacere di guidare in una vera e propria professione, per di più redditizia. Ne abbiamo parlato con il team di Ncc.it, che permette di chiamare un NCC a Milano in qualunque momento e per qualunque esigenza. Cheil servizio di NCC? NCC è una sigla che sta per noleggio con conducente; è un’attività di trasporto che viene eseguita su richiesta del cliente, il quale fa riferimento alla sede operativa della ditta che propone il noleggio per richiedere il trasporto a viaggio o a tempo. Occorre sapere, però, che per questa attivitàun’autorizzazione, e il numero di licenze è limitato. La più importante differenza tra un taxi e una vettura adibita a noleggio con conducente sta nel fatto che la seconda non si trova in un ...

