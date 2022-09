Champions League: Canale 5 trasmetterà Rangers-Napoli, rinviata a mercoledì (Di lunedì 12 settembre 2022) Champions League Il rinvio di Rangers-Napoli a mercoledì 14 settembre non toglierà a Mediaset la serata in chiaro di Champions League, che garantisce – come da accordi – ad ogni martedì di gare. La trasferta in terra inglese degli uomini di Spalletti, inizialmente prevista domani – martedì 13 settembre – alle 21, si giocherà 24 ore dopo. Una decisione presa in seguito allo stop alle competizioni sportive nel Regno Unito per la morte della Regina Elisabetta II, la cui salma proprio domani sarà trasferita da Edimburgo a Londra. Quale partita di Champions, dunque, trasmetterà questa settimana Canale 5? Vi anticipiamo che la Uefa ha comunicato a Mediaset che non dovrà ripiegare su un match straniero del martedì, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 settembre 2022)Il rinvio di14 settembre non toglierà a Mediaset la serata in chiaro di, che garantisce – come da accordi – ad ogni martedì di gare. La trasferta in terra inglese degli uomini di Spalletti, inizialmente prevista domani – martedì 13 settembre – alle 21, si giocherà 24 ore dopo. Una decisione presa in seguito allo stop alle competizioni sportive nel Regno Unito per la morte della Regina Elisabetta II, la cui salma proprio domani sarà trasferita da Edimburgo a Londra. Quale partita di, dunque,questa settimana5? Vi anticipiamo che la Uefa ha comunicato a Mediaset che non dovrà ripiegare su un match straniero del martedì, ...

sscnapoli : ??? #RangersNapoli sarà diretta dall’arbitro spagnolo Lahoz - juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - CalcioFinanza : La #Champions League e le altre competizioni #UEFA per club sbarcano su Football Manager 2023… - ILOVEPACALCIO : Champions League: Amazon ha scelto la seconda gara da trasmettere su Prime Video - Ilovepalermocalcio -