Champions League 2022/2023, designazioni arbitrali: Gil Manzano per Milan-Dinamo Zagabria, Juventus a Zwayer (Di lunedì 12 settembre 2022) L’UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali anche per quanto riguarda le partite di mercoledì 14 settembre, valide per la seconda giornata di Champions League 2022/2023. Il Milan affronterà la Dinamo Zagabria in casa: gara affidata a Jesus Gil Manzano, supportato dagli assistenti Diego Barbero e Angel Nevado con Ricardo de Burgos quarto uomo e Juan Martinez Munuera e Pol van Boekel al Var. Sfida casalinga anche per la Juventus, contro i portoghesi del Benfica: arbitra il tedesco Felix Zwayer, coadiuvato da Stefan Lupp e Marco Achmuller; quarto uomo Sven Jablonski, al Var Bastian Dankert e Marco Fritz. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) L’UEFA ha comunicato leanche per quanto riguarda le partite di mercoledì 14 settembre, valide per la seconda giornata di. Ilaffronterà lain casa: gara affidata a Jesus Gil, supportato dagli assistenti Diego Barbero e Angel Nevado con Ricardo de Burgos quarto uomo e Juan Martinez Munuera e Pol van Boekel al Var. Sfida casalinga anche per la, contro i portoghesi del Benfica: arbitra il tedesco Felix, coadiuvato da Stefan Lupp e Marco Achmuller; quarto uomo Sven Jablonski, al Var Bastian Dankert e Marco Fritz. SportFace.

sscnapoli : ??? #RangersNapoli sarà diretta dall’arbitro spagnolo Lahoz - juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - sportface2016 : #ChampionsLeague, le designazioni arbitrali di #MilanDinamoZagabria e #JuventusBenfica - peda1911 : RT @faberskj: @FabDellaValle La Juventus ha vinto 3-2 in rimonta, facendo oltre 20 tiri verso la porta dopo la settimana di Champions Leag… -