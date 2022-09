Champions, Chelsea: “La sfida contro il Salisburgo si giocherà regolarmente” (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Chelsea ha pubblicato un comunicato ufficiale sull’incontro col Salisburgo, valido per la seconda giornata di Champions League. “La partita di Champions League contro il Salisburgo in programma mercoledì sera si giocherà come previsto. La decisione arriva dopo il confronto con la polizia metropolitana e la Uefa in seguito alla morte della regina Elisabetta II. Aggiorneremo i tifosi sulla partita di domenica con il Liverpool il prima possibile”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilha pubblicato un comunicato ufficiale sull’incol, valido per la seconda giornata diLeague. “La partita diLeagueilin programma mercoledì sera sicome previsto. La decisione arriva dopo il confronto con la polizia metropolitana e la Uefa in seguito alla morte della regina Elisabetta II. Aggiorneremo i tifosi sulla partita di domenica con il Liverpool il prima possibile”. SportFace.

