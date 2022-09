sportli26181512 : Cercasi Lukaku disperatamente: Romelu prova ad anticipare il rientro: Cercasi Lukaku disperatamente: Romelu prova a… - Gazzetta_it : Cercasi Lukaku disperatamente: Romelu prova ad anticipare il rientro #Inter -

Romeluche rimette piede ad Appiano è un po' come il sole all'improvviso: laggiù c'è luce, il tunnel sta per finire. La speranza dell'Inter è che manchi giusto una partita al rientro. Udine è l'......00 Brescia - Perugia 14:00 Frosinone - Como 14:00 Reggina - Palermo 14:00 Ternana - Cosenza 14:00 Venezia - Benevento 16:15 Genoa - Parma Leggi ancheInter disperatamente.non basta, ...L'attaccante belga sta recuperando dalla distrazione ai flessori della coscia sinistra: il rientro in campo dovrebbe avvenire il 1° ottobre ...Arrivano buone notizie per l'Inter di mister Simone Inzaghi: Lukaku è tornato dal Belgio, si avvicina il rientro in campo ...