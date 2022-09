Castelcivita | sulla SR 488 a i lavori di manutenzione straordinaria

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Provincia di Salerno consegna idi messa in sicurezzaSR 488/a che riguardano il ripristino di un tratto di barriera di protezione in tubolari di ferro abbattuta a seguito di incidente stradale al km 12+550 sul Ponte Mari nel comune di. “L’intervento – dichiara il Presidente Michele Strianese – viene consegnato in queste ore e si tratta diprevista da Accordo Quadro Area 1 Comparto 4. Riguarda la SR 488/a all’innesto della SS 19 (ponte Molinelle) Controne (Bivio SP 246) e Roccadaspide (Bivio SS 166). Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in ...