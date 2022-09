Caso VAR in Juve-Salernitana, il legale dei granata: “Noi abbiamo un altro stile” (Di lunedì 12 settembre 2022) Continua a far discutere quanto successo ieri nel finale del match Juventus-Salernitana, con i bianconeri che hanno sfiorato l’incredibile rimonta ai danni della squadra di Davide Nicola. L’ultimo gol, quello siglato dall’ex Napoli Arek Milik, è stato infatti annullato per una presunta posizione irregolare di Leonardo Bonucci. Tuttavia, in queste ore sono emersi diversi frame secondo cui Antonio Candreva terrebbe in gioco lo stesso difensore bianconero. Nel pomeriggio, inoltre, è arrivata la notizia secondo cui le immagini a campo largo non sarebbero state disponibili alla valutazione della sala VAR, aumentando di conseguenza anche i dubbi sulla decisione. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)Fimmanò: “I risultati in campo vanno accettati” A parlare del discusso episodio è stato il legale della ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) Continua a far discutere quanto successo ieri nel finale del matchntus-, con i bianconeri che hanno sfiorato l’incredibile rimonta ai danni della squadra di Davide Nicola. L’ultimo gol, quello siglato dall’ex Napoli Arek Milik, è stato infatti annullato per una presunta posizione irregolare di Leonardo Bonucci. Tuttavia, in queste ore sono emersi diversi frame secondo cui Antonio Candreva terrebbe in gioco lo stesso difensore bianconero. Nel pomeriggio, inoltre, è arrivata la notizia secondo cui le immagini a campo largo non sarebbero state disponibili alla valutazione della sala VAR, aumentando di conseguenza anche i dubbi sulla decisione. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)Fimmanò: “I risultati in campo vanno accettati” A parlare del discusso episodio è stato ildella ...

