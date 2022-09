Caserta, uomo nudo trovato morto in auto. L’ipotesi: deceduto durante rapporto sessuale (Di lunedì 12 settembre 2022) Si tinge di giallo la morte di un uomo avvenuta alla periferia di Caserta. La vittima era seminuda nella sua automobile nei pressi del Policlinico. Caserta, trovato morto in auto: era seminudo Per ora è un mistero il ritrovamento di un cadavere svestito in una macchina parcheggiata a bordo carreggiata. A riportare la notizia è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 settembre 2022) Si tinge di giallo la morte di unavvenuta alla periferia di. La vittima era seminuda nella suamobile nei pressi del Policlinico.in: era semiPer ora è un mistero il ritrovamento di un cadavere svestito in una macchina parcheggiata a bordo carreggiata. A riportare la notizia è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

