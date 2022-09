Caro libri, nel Lazio rimborsi fino a 200 euro per le scuole superiori e 150 euro per le medie (Di lunedì 12 settembre 2022) "Lottare in modo concreto contro le disuguaglianze significa anche sostenere il diritto allo studio. Ecco perché nel Lazio arriva un nuovo rimborso per i libri scolastici. Ai giovani fino a 200 euro per le superiori e 150 per le medie per le famiglie fino a 30.000 euro di reddito". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) "Lottare in modo concreto contro le disuguaglianze significa anche sostenere il diritto allo studio. Ecco perché nelarriva un nuovo rimborso per iscolastici. Ai giovania 200per lee 150 per leper le famigliea 30.000di reddito". L'articolo .

