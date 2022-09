Caro energia, si va verso l'obbligo di ridurre i consumi elettrici durante le ore di picco (Di lunedì 12 settembre 2022) La Commissione europea proporrà un obiettivo obbligatorio di riduzione dei consumi di elettricità durante le ore di picco . E' quanto emerge dalla bozza di regolamento in materia, che l'ANSA ha potuto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 settembre 2022) La Commissione europea proporrà un obiettivo obbligatorio di riduzione deiditàle ore di. E' quanto emerge dalla bozza di regolamento in materia, che l'ANSA ha potuto...

Gas, quotazioni ancora in discesa (193 euro) in attesa delle decisioni di Bruxelles sul tetto ai prezzi Venerdì scorso i ministri europei dell'energia hanno invocato misure urgenti per limitare la corsa ... Caro gas, fonti Ue: 'Decisione sul price cap slitta a ottobre'. Il premier olandese ... Caro energia, si va verso l'obbligo di ridurre i consumi elettrici durante le ore di picco Le eccedenze di ricavi derivanti dall'applicazione del cap dovranno essere 'girate' a cittadini e imprese "esposti a prezzi elevati dell'energia elettrica", con gli Stati a decidere le misure ... Caro-energia, bozza Ue: Paesi scelgono fasce orarie per taglio dei consumi Riduzione obbligatoria dei consumi di elettricità sulla base di un target mensile, lasciando ai singoli Stati membri la discrezionalità di individuare in quali ore implementare tale taglio.