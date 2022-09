Caro energia, gli interessi della Norvegia: ora è primo fornitore di gas alla Ue. In sette mesi 60 miliardi di ricavi, in aumento del 300% (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra i vari ostacoli che stanno impedendo di trovare un accordo all’introduzione di un price cap sul gas per contenere i prezzi ci sono anche i Paesi esportatori. Ognuno ha i propri interessi e le proprie politiche di mercato: alcuni, tra cui Italia, si oppongono a un tetto al solo gas russo, altri sono contrari all’idea di un cap generalizzato. A ciò si aggiunge il fatto che ci sono esportatori, anche quelli non dell’Unione europea di cui bisogna comunque tenere conto, che hanno interesse a mantenere prezzi alti: non solo hanno aumentato le vendite all’estero, rimpiazzando in buona parte il gas russo, ma il tutto a un prezzo elevatissimo. Dunque, doppio guadagno, a dispetto dei Paesi, in primis l’Italia, che invece rischiano razionamenti e recessione. Senza guardare tanto lontano, dopo lo stop alle forniture russe via Nord Stream 1 il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra i vari ostacoli che stanno impedendo di trovare un accordo all’introduzione di un price cap sul gas per contenere i prezzi ci sono anche i Paesi esportatori. Ognuno ha i proprie le proprie politiche di mercato: alcuni, tra cui Italia, si oppongono a un tetto al solo gas russo, altri sono contrari all’idea di un cap generalizzato. A ciò si aggiunge il fatto che ci sono esportatori, anche quelli non dell’Unione europea di cui bisogna comunque tenere conto, che hanno interesse a mantenere prezzi alti: non solo hanno aumentato le vendite all’estero, rimpiazzando in buona parte il gas russo, ma il tutto a un prezzo elevatissimo. Dunque, doppio guadagno, a dispetto dei Paesi, in primis l’Italia, che invece rischiano razionamenti e recessione. Senza guardare tanto lontano, dopo lo stop alle forniture russe via Nord Stream 1 il...

