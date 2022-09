Caro bollette, il piano della Ue: verso il taglio obbligatorio dei consumi di elettricità (Di lunedì 12 settembre 2022) Gas e Caro bollette, ecco lo scenario futuro. La Commissione europea proporrà un obiettivo obbligatorio di riduzione dei consumi di elettricità durante le ore di picco. È quanto... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 12 settembre 2022) Gas e, ecco lo scenario futuro. La Commissione europea proporrà un obiettivodi riduzione deididurante le ore di picco. È quanto...

Mov5Stelle : Ecco qui la ricetta di Renzi e Calenda sul tema del lavoro con l’inflazione e il caro bollette alle porte: un bel r… - ItaliaViva : In 15 minuti di intervista, #Salvini ha promesso talmente tante cose da far esplodere i conti dello Stato. C'è un… - raffaellapaita : L’ostruzionismo del M5S sul Dl Aiuti per il caro energia è una VERGOGNA ASSOLUTA. È bene che i cittadini sappiano c… - elifagiano : RT @BarillariDav: Se in tv dicono 'imponente controffensiva dell'ucraina' significa che stanno perdendo la guerra e zelensky vuole nuove ar… - IlZebraapois : IL DECRETO DELLA VERGOGNA Non certo a ostacolare chi viene a comprare pezzi preziosi del nostro Paese,visto che gli… -