Caro bollette, il piano della Ue: verso il taglio obbligatorio dei consumi di elettricità. «I paesi sceglieranno le fasce orarie» (Di lunedì 12 settembre 2022) Gas e Caro bollette, ecco lo scenario futuro. La Commissione europea proporrà un obiettivo obbligatorio di riduzione dei consumi di elettricità durante le ore di picco. È quanto... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 12 settembre 2022) Gas e, ecco lo scenario futuro. La Commissione europea proporrà un obiettivodi riduzione deididurante le ore di picco. È quanto...

Mov5Stelle : Ecco qui la ricetta di Renzi e Calenda sul tema del lavoro con l’inflazione e il caro bollette alle porte: un bel r… - ItaliaViva : In 15 minuti di intervista, #Salvini ha promesso talmente tante cose da far esplodere i conti dello Stato. C'è un… - demagistris : Il Governo Draghi/PD/5S/Forza Italia/Italia Viva/Lega dopo lo scioglimento delle camere ha approvato ancora program… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Caro #bollette, il piano della Ue: verso il taglio obbligatorio dei consumi di elettricità - mexcalito72 : RT @BarillariDav: Se in tv dicono 'imponente controffensiva dell'ucraina' significa che stanno perdendo la guerra e zelensky vuole nuove ar… -