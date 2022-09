Caro-bollette, i trucchi efficaci per ridurre i consumi in casa (Di lunedì 12 settembre 2022) Nei prossimi mesi, come è stato previsto, potrebbero esserci degli aumenti dei costi. Vediamo, allora, come ovviare al problema. Come sappiamo, in questo periodo, si parla molto del temibile Caro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 12 settembre 2022) Nei prossimi mesi, come è stato previsto, potrebbero esserci degli aumenti dei costi. Vediamo, allora, come ovviare al problema. Come sappiamo, in questo periodo, si parla molto del temibile… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Mov5Stelle : Ecco qui la ricetta di Renzi e Calenda sul tema del lavoro con l’inflazione e il caro bollette alle porte: un bel r… - ItaliaViva : In 15 minuti di intervista, #Salvini ha promesso talmente tante cose da far esplodere i conti dello Stato. C'è un… - raffaellapaita : L’ostruzionismo del M5S sul Dl Aiuti per il caro energia è una VERGOGNA ASSOLUTA. È bene che i cittadini sappiano c… - mifrasc : RT @demagistris: Il Governo Draghi/PD/5S/Forza Italia/Italia Viva/Lega dopo lo scioglimento delle camere ha approvato ancora programmi di r… - madamefoxglove : RT @demagistris: Il Governo Draghi/PD/5S/Forza Italia/Italia Viva/Lega dopo lo scioglimento delle camere ha approvato ancora programmi di r… -