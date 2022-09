Caro bollette, guerra e inflazione. Per il centrodestra è la sfida della vita (Di lunedì 12 settembre 2022) Una responsabilità enorme. Una partita che determinerà il futuro del suo partito, del centrodestra e, con ogni probabilità, anche della nostra, traballante democrazia. Il trionfo alle urne dei moderati viene dato per certo da tutti i sondaggisti. Una forbice che oscilla tra i 260 seggi e i 300. Numeri clamorosi, che rappresentano in maniera plastica la sconfitta roboante del centro sinistra guidato da Enrico Letta. Ma la vera partita si giocherà dal 26 settembre e, soprattutto quando, dopo un altro mese abbondante, verrà nominato il nuovo governo. Giorgia Meloni sa di giocarsi la gara della vita. I gufi, nascosti in modo nemmeno troppo intelligente nei talk show televisivi, hanno un sogno: assistere al crollo dell'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia in un anno. È quella la linea di demarcazione. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) Una responsabilità enorme. Una partita che determinerà il futuro del suo partito, dele, con ogni probabilità, anchenostra, traballante democrazia. Il trionfo alle urne dei moderati viene dato per certo da tutti i sondaggisti. Una forbice che oscilla tra i 260 seggi e i 300. Numeri clamorosi, che rappresentano in maniera plastica la sconfitta roboante del centro sinistra guidato da Enrico Letta. Ma la vera partita si giocherà dal 26 settembre e, soprattutto quando, dopo un altro mese abbondante, verrà nominato il nuovo governo. Giorgia Meloni sa di giocarsi la gara. I gufi, nascosti in modo nemmeno troppo intelligente nei talk show televisivi, hanno un sogno: assistere al crollo dell'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia in un anno. È quella la linea di demarcazione. ...

Mov5Stelle : Ecco qui la ricetta di Renzi e Calenda sul tema del lavoro con l’inflazione e il caro bollette alle porte: un bel r… - raffaellapaita : L’ostruzionismo del M5S sul Dl Aiuti per il caro energia è una VERGOGNA ASSOLUTA. È bene che i cittadini sappiano c… - matteosalvinimi : In questo libro, oltre alla mia prefazione, troverete tutte le proposte della Lega, idee che dal 25 settembre mette… - tempoweb : Caro #bollette, #guerra e #inflazione. Per il #centrodestra è la sfida della vita #governo #elezionipolitiche2022… - MCavicchini : RT @BarillariDav: Se in tv dicono 'imponente controffensiva dell'ucraina' significa che stanno perdendo la guerra e zelensky vuole nuove ar… -