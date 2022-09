Caro bollette: governo verso una misura per gas a prezzo controllato per aziende che stanno soffrendo (Di lunedì 12 settembre 2022) ll governo sta lavorando a un provvedimento per dare una certa quantità di gas a prezzo controllato alle aziende che stanno soffrendo. Lo ha detto il ministro per la transizione Ecologica Roberto ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 settembre 2022) llsta lavorando a un provvedimento per dare una certa quantità di gas aalleche. Lo ha detto il ministro per la transizione Ecologica Roberto ...

Mov5Stelle : Ecco qui la ricetta di Renzi e Calenda sul tema del lavoro con l’inflazione e il caro bollette alle porte: un bel r… - raffaellapaita : L’ostruzionismo del M5S sul Dl Aiuti per il caro energia è una VERGOGNA ASSOLUTA. È bene che i cittadini sappiano c… - matteosalvinimi : In questo libro, oltre alla mia prefazione, troverete tutte le proposte della Lega, idee che dal 25 settembre mette… - TerroneDoc : RT @BarillariDav: Se in tv dicono 'imponente controffensiva dell'ucraina' significa che stanno perdendo la guerra e zelensky vuole nuove ar… - Confcoop_ER : ELEZIONI, LE PRIORITÀ DELLA PESCA ?? Contrasto al caro bollette e più voce in UE per porre freno alla riduzione del… -