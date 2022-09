Carlos III ‘il Bàrbaro', anche il tennis ha il suo nuovo re (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Il re Carlo III d'Inghilterra, notoriamente dotato di sano humour non invocherà la lesa maestà davanti alla celebrazione di un nuovo omonimo monarca: a New York, sull'Arthur Ashe stadium, con la vittoria dell'Us Open su Casper Ruud in quattro set (6/4-2/6-7/6- 6/3) Carlos Alcaraz è appena diventato il nuovo re del tennis, il più giovane di sempre. Vincendo il suo primo Slam a 19 anni e quattro mesi è diventato re Carlos III, il terzo dell'era tennistica spagnola dopo Carlos Moya e (Juan) Carlos Ferrero, il suo coach che ha patito parecchio nel box, rivivendo le stesse emozioni provate in campo 19 anni fa (e qui ci sarebbe da scomodare la Cabala visto che il 19 è un numero ricorrente) quando, battendo Agassi in semifinale proprio allo Us Open, ... Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Il re Carlo III d'Inghilterra, notoriamente dotato di sano humour non invocherà la lesa maestà davanti alla celebrazione di unomonimo monarca: a New York, sull'Arthur Ashe stadium, con la vittoria dell'Us Open su Casper Ruud in quattro set (6/4-2/6-7/6- 6/3)Alcaraz è appena diventato ilre del, il più giovane di sempre. Vincendo il suo primo Slam a 19 anni e quattro mesi è diventato reIII, il terzo dell'eratica spagnola dopoMoya e (Juan)Ferrero, il suo coach che ha patito parecchio nel box, rivivendo le stesse emozioni provate in campo 19 anni fa (e qui ci sarebbe da scomodare la Cabala visto che il 19 è un numero ricorrente) quando, battendo Agassi in semifinale proprio allo Us Open, ...

