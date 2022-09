Carcinoma ovarico, farmaco Gsk prolunga sopravvivenza libera da malattia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Nelle pazienti con Carcinoma ovarico che hanno avuto una risposta alla chemioterapia a base di platino, il trattamento con niraparib (Parp inibitore), come terapia di mantenimento in prima linea, ha dato benefici clinici duraturi in termini di sopravvivenza libera da progressione di malattia. Lo rivelano i dati dello studio ‘Prima’ (di fase 3) presentati al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo) in corso a Parigi. Lo annuncia l’azienda farmaceutica Gsk sottolineando che questo beneficio è stato mantenuto in tutti i sottogruppi di biomarcatori, inclusi Brcam, Hrd e Hrp. In particolare, nelle pazienti Hrd, si stima che con niraparib ci sia più del doppio delle probabilità di assenza di progressione di malattia o di morte a quattro anni rispetto al ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Nelle pazienti conche hanno avuto una risposta alla chemioterapia a base di platino, il trattamento con niraparib (Parp inibitore), come terapia di mantenimento in prima linea, ha dato benefici clinici duraturi in termini dida progressione di. Lo rivelano i dati dello studio ‘Prima’ (di fase 3) presentati al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo) in corso a Parigi. Lo annuncia l’azienda farmaceutica Gsk sottolineando che questo beneficio è stato mantenuto in tutti i sottogruppi di biomarcatori, inclusi Brcam, Hrd e Hrp. In particolare, nelle pazienti Hrd, si stima che con niraparib ci sia più del doppio delle probabilità di assenza di progressione dio di morte a quattro anni rispetto al ...

