(Di lunedì 12 settembre 2022) Partito come leva per rilanciare il settore edilizio coniugando il fatturato con la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio abitativo italiano, ilnon ha mai avuto vita facile. Tanti gli inciampi: dalle incertezze create nella fase di prima applicazione della norma, soprattutto sul tema degli abusi edilizi da sanare poi chiarito dalle circolari delle Entrate, fino all'ultimo ostacolo creato dalle truffe che hanno accompagnato l'applicazione della misura e alla responsabilità solidale prevista non solo per chi cede il credito fiscale ma anche per il cessionario, cioè chi lo rileva. Un elemento, quest' ultimo, che ha limitato fortemente il passaggio tra i vari operatori finanziari interessati a vendere crediti a chi poteva scontarli dalle tasse. Un blocco che ha lasciato con il cerino in mano a migliaia di aziende edili che, per iniziare i lavori ...

tempoweb : Caos #Superbonus, il costo dello stop: 20 miliardi fermi #edilizia #economia #governo #iltempoquotidiano… - boxhiu : @Lorenzo_Borga_ @lapinna1 @SkyTG24 @simonespetia @snam Serie e che riguardano il futuro, un futuro difficile e tris… - boxhiu : Sono loro che ci stapnno affamando e l'Europa. Putin ci dava il gas era 'tranquillo'. Costringendolo ad attaccare l… - Carla37611766 : emendamenti. In pericolo ci sono aziende danneggiate proprio dalle scelte del governo, che ha creato caos normativo… - MatematriX_ : Praticamente si sta autodenunciando: 'scelte del governo, che ha creato caos normativo e molteplici ostacoli alla c… -

ilGiornale.it

L'Italia deve precipitare neldal 26 settembre: è la strategia adottata da Palazzo Chigi e ... Sono due i fronti di scontro: la cessione dei crediti dele l'altro sugli "insegnanti ...... Mosca gongola: 6,2 del governo Draghi contro il caro energia110%, boom di ricorsi: in autunno rischionei Tribunali Il flop dei: in crisi un'impresa su tre e boom di ... Caos Superbonus, si cerca la mediazione. Via alla settimana decisiva per il decreto Aiuti Partito come leva per rilanciare il settore edilizio coniugando il fatturato con la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio abitativo italiano, il superbonus non ha mai avuto vita facile.Accuse incrociate di ostruzionismo sul decreto Aiuti bis arrivato alla prova di Camera e Senato nel pieno della campagna elettorale. Una corsa contro il tempo per convertire in legge il provvedimento ...