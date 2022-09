Campagna elettorale - Letta 'tradito' dal bus elettrico (Di lunedì 12 settembre 2022) Vivere sulla propria pelle - più o meno consapevolmente - il "lato oscuro" della mobilità elettrica: è quello che è successo al segretario del Pd, Enrico Letta, tradito da un minibus a batteria (un Mercedes-Benz Sprinter di vecchia generazione, retrofittato da un'azienda terza) durante la prima tappa del suo tour elettorale. La carica del veicolo, più adatto a spostamenti brevi - vista l'autonomia di circa 150 km - che a una spedizione su e giù per lo Stivale, non è infatti bastata a "chiudere" il tragitto da Alessandria a Torino e ritorno: constatato che le batterie erano quasi scariche ed evidentemente poco convinto di avventurarsi alla ricerca di una colonnina nei paraggi, lo staff ha imbarcato Letta su un'altra auto, sempre a emissioni zero, consentendogli di raggiungere senza rischi il capoluogo piemontese. ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 settembre 2022) Vivere sulla propria pelle - più o meno consapevolmente - il "lato oscuro" della mobilità elettrica: è quello che è successo al segretario del Pd, Enricoda un minibus a batteria (un Mercedes-Benz Sprinter di vecchia generazione, retrofittato da un'azienda terza) durante la prima tappa del suo tour. La carica del veicolo, più adatto a spostamenti brevi - vista l'autonomia di circa 150 km - che a una spedizione su e giù per lo Stivale, non è infatti bastata a "chiudere" il tragitto da Alessandria a Torino e ritorno: constatato che le batterie erano quasi scariche ed evidentemente poco convinto di avventurarsi alla ricerca di una colonnina nei paraggi, lo staff ha imbarcatosu un'altra auto, sempre a emissioni zero, consentendogli di raggiungere senza rischi il capoluogo piemontese. ...

carlosibilia : In campagna elettorale tutti promettono tutto. Noi avevamo promesso il Superbonus 110%, il taglio delle pensioni d'… - CarloStagnaro : Non sono e non sono mai stato un sostenitore del #redditodicittadinanza né dei tetti ai salari nella PA. Ma elimina… - ItaliaViva : Mentre gli altri dibattono di #PeppaPig noi parliamo di cultura, agroalimentare, sviluppo. Quando Letta parla di '… - leopadanofe : RT @FrancescoSamma2: Con l'appoggio dei media che fiancheggiano il PD, a due settimane dal voto gli Stati Uniti entrano pesantemente nell… - nino_pitrone : @matteoc1951 @gladiatoremassi Credo che #PiazzaSantiApostoli, sia troppo piccola per ospitare l'evento... Sono sicu… -