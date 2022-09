Calenda passa alle offese: "Salvini sui migranti ha fatto il cretino" (Di lunedì 12 settembre 2022) Sul dossier immigrazione il leader del Terzo polo rimpiange Marco Minniti: “La sinistra lo ha buttato nell'inferno di coloro che non sono corretti”. E rilancia lo ius scholae Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) Sul dossier immigrazione il leader del Terzo polo rimpiange Marco Minniti: “La sinistra lo ha buttato nell'inferno di coloro che non sono corretti”. E rilancia lo ius scholae

