Calcio | Serie A 2022-2023 | la Roma tiene il passo Dybala lancia i giallorossi | 2-1 all’Empoli

(Di lunedì 12 settembre 2022) Torna al successo ladi José Mourinho. Nell’ultimo match, il posticipo del lunedì, della sesta giornata del campionato diA di, ibattono per 2-1 in trasferta l’Empoli. Are la banda capitolina ci pensa la stella Paulo: l’argentino prima centra un palo, poi si sblocca al 17? con uno splendido sinistro dal limite. Quando il match sembrava in discesa arriva il pari dei toscani con la rete al 43? di Filippo Bandinelli di testa. Nella ripresa ancoraad ispirare: al 71? palla per Tammy Abraham che riesce a trovare finalmente il gol con un bel tiro al volo che vale il 2-1. Lorenzo Pellegrini ha l’occasione per chiuderla: l’azzurro centra la traversa dal dischetto. Da lì ancora emozioni: il neo entrato Akpa Akpro centra il ...