Calcio: Juventus, lavoro parzialmente in gruppo per Di Maria (Di lunedì 12 settembre 2022) Torino, 12 set. - (Adnkronos) - La Juventus, dopo il pareggio di ieri sera contro la Salernitana e le polemiche per il gol annullato a Milik, si è ritrovata questa mattina alla Continassa per iniziare a preparare il match di mercoledì sera all'Allianz Stadium contro il Benfica in Champions League. Oggi per i bianconeri il lavoro è stato suddiviso così: scarico per chi è sceso in campo ieri sera, esercitazioni tecniche sul possesso palla per la finalizzazione su cross e partitella finale per la restante parte del gruppo. Allenamento differenziato sul campo per Szczesny e lavoro parzialmente in gruppo per Di Maria.

