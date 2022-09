Calcio: Fiorentina, lesione al gemello mediale della gamba destra per Dodó (Di lunedì 12 settembre 2022) Firenze, 12 set. - (Adnkronos) - L'esterno della Fiorentina, Dodó, infortunato ieri nel match con il Bologna ha riportato una lesione a carico del gemello mediale della gamba destra. Lo annuncia il club viola con una nota sul proprio sito ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodó è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti in seguito all'infortunio occorso durante la partita di ieri. Le indagini diagnostiche effettuate hanno evidenziato una lesione di grado moderato a carico del gemello mediale della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Firenze, 12 set. - (Adnkronos) - L'esterno, infortunato ieri nel match con il Bologna ha riportato unaa carico del. Lo annuncia il club viola con una nota sul proprio sito ufficiale: "ACFcomunica che il calciatoreè stato sottoposto in data odierna ad accertamenti in seguito all'infortunio occorso durante la partita di ieri. Le indagini diagnostiche effettuate hanno evidenziato unadi grado moderato a carico del. Il calciatore ha già iniziato il percorso ...

