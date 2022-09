Buon passo Ferrari con Leclerc e Sainz a Monza, ma Verstappen mago delle gomme. Fia, che disastro nel finale (Di lunedì 12 settembre 2022) Come negli scorsi quattro weekend di gara, anche il day after di Monza c’è il solito refrain: Max Verstappen alieno, imprendibile, il Mondiale è suo. E così in effetti è, visto che il Gran Premio d’Italia, seppur con una lotta più serrata con un’ottima Ferrari, va ancora una volta al campione del mondo in carica, che si è dimostrato capace di gestire le gomme in modo sublime, allungando a dismisura il primo stint sulle soft per poter così puntare su una strategia a una sosta (al di là del secondo pit stop “gratis” in regime di safety car che altrimenti non avrebbe fatto). Anche in una giornata in cui, forzata dalla marea rossa sugli spalti, la scuderia di Maranello decide di attaccare e di provare una strategia diversa dai competitor, la Red Bull non si scompone e dimostra perché sono lì in testa a dominare. Sanno di ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Come negli scorsi quattro weekend di gara, anche il day after dic’è il solito refrain: Maxalieno, imprendibile, il Mondiale è suo. E così in effetti è, visto che il Gran Premio d’Italia, seppur con una lotta più serrata con un’ottima, va ancora una volta al campione del mondo in carica, che si è dimostrato capace di gestire lein modo sublime, allungando a dismisura il primo stint sulle soft per poter così puntare su una strategia a una sosta (al di là del secondo pit stop “gratis” in regime di safety car che altrimenti non avrebbe fatto). Anche in una giornata in cui, forzata dalla marea rossa sugli spalti, la scuderia di Maranello decide di attaccare e di provare una strategia diversa dai competitor, la Red Bull non si scompone e dimostra perché sono lì in testa a dominare. Sanno di ...

