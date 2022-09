Brutto incidente per Gina Lollobrigida, finisce in ospedale: intervento. Cosa è successo (Di lunedì 12 settembre 2022) Con i suoi 95 anni d’età ed una carriera inimitabile quanto lunghissima nel mondo del cinema a livello mondiale, Gina Lollobrigida attualmente è persino tra i candidati per le imminenti elezioni politiche del 25 settembre. Una roccia. Peccato che la leggendaria attrice in queste ore sia stata vittima d’un incidente, si è fratturata il femore. Momenti di grande paura in casa di Gina Lollobrigida, che al momento si trova ricoverata presso un ospedale di Roma, la città nella quale risiede da decenni. La brutta quanto sfortunata caduta che le ha provocato la frattura scomposta del femore sembra sia avvenuta nella sua dimora colma di fascino e cimeli. Tra poco verrà operata. Gina Lollobrigida, incidente e ricovero in ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 12 settembre 2022) Con i suoi 95 anni d’età ed una carriera inimitabile quanto lunghissima nel mondo del cinema a livello mondiale,attualmente è persino tra i candidati per le imminenti elezioni politiche del 25 settembre. Una roccia. Peccato che la leggendaria attrice in queste ore sia stata vittima d’un, si è fratturata il femore. Momenti di grande paura in casa di, che al momento si trova ricoverata presso undi Roma, la città nella quale risiede da decenni. La brutta quanto sfortunata caduta che le ha provocato la frattura scomposta del femore sembra sia avvenuta nella sua dimora colma di fascino e cimeli. Tra poco verrà operata.e ricovero in ...

zazoomblog : Paura per Gina Lollobrigida: brutto incidente e ricovero in ospedale. Necessario intervento - #Paura #Lollobrigida:… - DR3CL16 : RT @FRAXCHARLES: la cosa che più mi fa rabbia è che vogliono la sicurezza, ma hanno lasciato una cazzo di gru in pista. purtroppo da quel b… - boredmartii : RT @FRAXCHARLES: la cosa che più mi fa rabbia è che vogliono la sicurezza, ma hanno lasciato una cazzo di gru in pista. purtroppo da quel b… - claudiagals : RT @FRAXCHARLES: la cosa che più mi fa rabbia è che vogliono la sicurezza, ma hanno lasciato una cazzo di gru in pista. purtroppo da quel b… - Gi0rgi4_Drago : RT @FRAXCHARLES: la cosa che più mi fa rabbia è che vogliono la sicurezza, ma hanno lasciato una cazzo di gru in pista. purtroppo da quel b… -

Schianto frontale tra un'auto e un furgone in Sardegna, 5 feriti estratti dalle lamiere Brutto incidente in Sardegna, sulla Provinciale 59 ad Arzachena. Un'auto e un furgone, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Cinque le persone rimaste intrappolate nelle ... Grave incidente stradale a Melicucco: traffico paralizzato nella Piana Ilaria Calabrò - - > Melicucco: nel sinistro sono rimasti coinvolti 4 veicoli Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SS682 all'altezza dello svincolo di San Fili nei pressi di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Al momento il traffico è ... Lecco Notizie Grave incidente stradale a Melicucco: traffico paralizzato nella Piana Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SS682 all’altezza dello svincolo di San Fili nei pressi di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Al momento il traffico è ... CRONACA, AUTO RIBALTATA SULLA VECCHIA LECCO-BALLABIO BALLABIO - Brutto spavento per un automobilista 50enne domenica sera. L'uomo, alla guida del proprio veicolo, si è ribaltato lungo la vecchia strada tra Lecco e Ballabio. L'allarme alle 20.30, i socco ... in Sardegna, sulla Provinciale 59 ad Arzachena. Un'auto e un furgone, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Cinque le persone rimaste intrappolate nelle ...Ilaria Calabrò - - > Melicucco: nel sinistro sono rimasti coinvolti 4 veicoli Unstradale si è verificato questa mattina sulla SS682 all'altezza dello svincolo di San Fili nei pressi di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Al momento il traffico è ... Brutto incidente a Pescate. Investito bambino di 4 anni Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SS682 all’altezza dello svincolo di San Fili nei pressi di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Al momento il traffico è ...BALLABIO - Brutto spavento per un automobilista 50enne domenica sera. L'uomo, alla guida del proprio veicolo, si è ribaltato lungo la vecchia strada tra Lecco e Ballabio. L'allarme alle 20.30, i socco ...