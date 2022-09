Britney Spears contro i genitori: “Mio padre ha cercato di uccidermi, spero che bruci all’inferno” (Di lunedì 12 settembre 2022) Da quando il tribunale ha liberato Britney Spears dalla custodia del padre è un fiume in piena. In questi giorni ha anche pubblicato un lungo audio in cui ammette candidamente di esser convinta che suo padre abbia tentato di ucciderla e che per questo spera che lui – e sua madre – brucino all’inferno. “Un’altra cosa che non ho mai condiviso prima d’ora, una delle cose più strane a cui sono andata incontro durante la mia vita, è che sono stata sottoposta a tre diverse risonanze magnetiche prima che mi mandassero nell’istituto mentale. Non mi stavo lamentando di nulla, mi è stato semplicemente detto che avrei dovuto farle. Mio padre al tempo mi ricordò che non avevo alcun diritto, quindi le ho dovute fare. Ricordo di aver pensato “perché devo fare delle ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 settembre 2022) Da quando il tribunale ha liberatodalla custodia delè un fiume in piena. In questi giorni ha anche pubblicato un lungo audio in cui ammette candidamente di esser convinta che suoabbia tentato di ucciderla e che per questo spera che lui – e sua madre –no. “Un’altra cosa che non ho mai condiviso prima d’ora, una delle cose più strane a cui sono andata indurante la mia vita, è che sono stata sottoposta a tre diverse risonanze magnetiche prima che mi mandassero nell’istituto mentale. Non mi stavo lamentando di nulla, mi è stato semplicemente detto che avrei dovuto farle. Mioal tempo mi ricordò che non avevo alcun diritto, quindi le ho dovute fare. Ricordo di aver pensato “perché devo fare delle ...

