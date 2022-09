Brescia e sosta | le priorità di Fabio Caserta

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Laè ripartire, mettere da parte la sconfitta con il Cagliari e pensare al prossimo impegno. Una scadenza prossima per il Benevento, in campo già venerdì sera contro una delle due capolista della serie B. La Strega farà visita aldi Pep Clotet, balzato al comando della graduatoria a pari merito con la Reggina di Pippo Inzaghi. Impegno da prendere con le pinze, perché il tecnico catalano ha rigenerato la Leonessa, reduce da tre vittorie consecutive contro Como, Perugia e Modena. E’ plausibile chesi affidi a una formazione che non si discosti molto da quella ammirata sabato al “Ciro Vigorito“. Il ritardo di condizione dei nuovi, del resto, impone cautela. Un’autonomia limitata, evidenziata anche sul rettangolo verde contro i sardi. In soccorso del ...

ModenaPM : #ViabilitàMO #10settembre modifiche alla viabilità zona #stadio Braglia per partita di #calcio ?? #Modena #Brescia… -

Comune di Modena

Negli spazi più ampi sono previste alberature per creare zone ombreggiate e aree dicon panchine. Qui verrà allungata la passerella Complessivamente l'intervento prevede la creazione di mezzo ...Le forze coinvolte La simulazione è proseguita senzafino all'una di notte di domenica 11 ... Vigili del Fuoco volontari di Monte Isola ed il gruppo truccatori di Croce BiancaIl CISOM ... PARTITA MODENA-BRESCIA, CAMBIA LA VIABILITÀ IN ZONA STADIO È stato ritrovato morto, dopo giorni di ricerche, il sub disperso a San Cataldo, nella marina di Lecce. Si tratta di Angelo Castellanelli, 71 anni. I militari della capitaneria di porto di San Cataldo ...Nessuna sosta per il Benevento Calcio che, dopo il match interno di ieri, è tornato subito al lavoro per preparare al meglio la gara.