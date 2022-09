Brasile: Lula si riavvicina a leader ambiente Marina Silva (Di lunedì 12 settembre 2022) Nell'ambito di una possibile alleanza in vista delle elezioni di ottobre, l'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, candidato per il Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), ha incontrato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Nell'ambito di una possibile alleanza in vista delle elezioni di ottobre, l'ex presidente brasiliano Luiz Inácioda, candidato per il Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), ha incontrato ...

Tg3web : Nel Brasile del presidente Bolsonaro, in svantaggio su Lula nei sondaggi per le elezioni di ottobre, lo sfruttament… - ioloraccolgo : Brasile: Lula si riavvicina a leader ambiente Marina Silva - tabatinga : RT @beltongomes: @MLauraAssis Storico! Milioni di brasiliani scendono in piazza in +300 città in Brasile e nel mondo a sostegno di Bolsonar… - beltongomes : @MLauraAssis Storico! Milioni di brasiliani scendono in piazza in +300 città in Brasile e nel mondo a sostegno di B… - MagazinesGlobal : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Brasile Il ritorno di #Lula L'ex presidente brasiliano sembra favorito su #Bolsonar… -