Bonus carburante per autotrasportatori: requisiti e come richiedere l’agevolazione (Di lunedì 12 settembre 2022) Bonus carburante per autotrasportatori: disponibile a partire da lunedì 12 settembre la possibilità di presentare la domanda per richiedere l’agevolazione, voluta dal Decreto Aiuti. Ecco i requisiti e cosa presentare con la domanda. Bonus carburante per autotrasportatori: requisiti Bonus carburante disponibile per gli autotrasportatori. l’agevolazione è prevista dal decreto Aiuti per rispondere all’aumento del prezzo del gas a causa della guerra in Ucraina. Il credito di imposta va a coprire il 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio, al netto dell’IVA. Possono richiedere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 settembre 2022)per: disponibile a partire da lunedì 12 settembre la possibilità di presentare la domanda per, voluta dal Decreto Aiuti. Ecco ie cosa presentare con la domanda.perdisponibile per gliè prevista dal decreto Aiuti per rispondere all’aumento del prezzo del gas a causa della guerra in Ucraina. Il credito di imposta va a coprire il 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio, al netto dell’IVA. Possono...

palermo24h : Bonus carburante: a chi spetta e come fare domanda - PMI_it : Bonus carburante Autotrasporto: domande dal 12 settembre: Bonus carburante per autotrasportatori: via libera alle r… - infoiteconomia : Bonus carburante: a chi spetta e come fare domanda - studiomarzocchi : Ultima Ora: Bonus carburante per gli autotrasportatori, domande al via dal 12 settembre: come fare #economia… - infoiteconomia : Bonus carburante dal 12 settembre: come ottenerlo -