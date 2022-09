Bonus carburante autotrasportatori, domande al via: come richiederlo (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Bonus carburante al via per gli autotrasportatori che, dalle 15 di oggi e per i prossimi 30 giorni, potranno richiedere il beneficio per le spese sostenute nel periodo tra gennaio e marzo 2022. La misura è stata introdotta con il decreto Aiuti e consiste in un credito di imposta pari al 28% al netto dell’Iva, per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi diesel di categoria Euro 5 o superiore, di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate. Sarà possibile fare domanda sulla piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Stanziati circa 497 milioni di euro. Possono richiedere l’agevolazione le imprese che hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia e sono iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) –al via per gliche, dalle 15 di oggi e per i prossimi 30 giorni, potranno richiedere il beneficio per le spese sostenute nel periodo tra gennaio e marzo 2022. La misura è stata introdotta con il decreto Aiuti e consiste in un credito di imposta pari al 28% al netto dell’Iva, per l’acquisto diimpiegato su mezzi diesel di categoria Euro 5 o superiore, di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate. Sarà possibile fare domanda sulla piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Stanziati circa 497 milioni di euro. Possono richiedere l’agevolazione le imprese che hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia e sono iscritte all’Albo nazionale deglie al Registro elettronico ...

novasocialnews : Bonus carburante autotrasportatori, domande al via: come richiederlo - telodogratis : Bonus carburante autotrasportatori, domande al via: come richiederlo - LiberoReporter : Bonus carburante autotrasportatori, come richiederlo: si parte oggi ore 15 - Gaebaldi : Bonus carburante autotrasportatori, come richiederlo: si parte oggi ore 15 - lifestyleblogit : Bonus carburante autotrasportatori, domande al via: come richiederlo - -