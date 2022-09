Bonus 200 euro per il personale scolastico: come fare domanda (Di lunedì 12 settembre 2022) Anche l’organico del personale scolastico riceverà l’ormai noto Bonus Draghi o Bonus 200 euro. Lo si apprende da una nota del Ministero dell’Istruzione che ha reso le modalità con cui presentare domanda, al netto del possesso di alcuni requisiti, all’Inps. Leggi anche: Bonus 200 euro per partite Iva: ecco quando presentare la domanda, come funziona A chi spetta Partiamo innanzitutto dalla platea dei beneficiari. Nella nota diffusa dal Miur infatti, pubblicata ad inizio agosto, si apprende che i destinatari del Bonus sono i lavoratori scolastici a tempo determinato rientrati nelle assunzioni come “organico Covid“. Non tutti però possono accedere al Bonus: per poter ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Anche l’organico delriceverà l’ormai notoDraghi o200. Lo si apprende da una nota del Ministero dell’Istruzione che ha reso le modalità con cui presentare, al netto del possesso di alcuni requisiti, all’Inps. Leggi anche:200per partite Iva: ecco quando presentare lafunziona A chi spetta Partiamo innanzitutto dalla platea dei beneficiari. Nella nota diffusa dal Miur infatti, pubblicata ad inizio agosto, si apprende che i destinatari delsono i lavoratori scolastici a tempo determinato rientrati nelle assunzioni“organico Covid“. Non tutti però possono accedere al: per poter ...

CorriereCitta : Bonus 200 euro per il personale scolastico: come fare domanda - Guari65132983 : @La7tv Mentre fanno il decreto aiuti, sarebbe il caso di estendere il bonus energia di 200 euro anche per le percet… - PerugiaToday : Cos’è il bonus 200 euro ora anche per gli autonomi, ma attenzione: c'è il Click Day - ConfesercentiF : Bollette: #Confesercenti, no a #clickday #bonus200euro agli autonomi. Fino a 400mila lavoratori indipendenti rischi… - Cortez1958 : @marattin Carissimo maestrino, spiegaci: perché del primo Decreto Aiuti n.50 approvato ed entrato in vigore 17.5.20… -