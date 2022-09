Bond Intesa Sanpaolo in GBP: rendimento pazzesco per il nuovo Lower Tier II. Perchè è “privilegiato”? (Di lunedì 12 settembre 2022) Intesa Sanpaolo ha annunciato l’emissione di nuove obbligazioni denominate in Sterline del tipo Lower Tier II. La durata del nuovo Bond è di 10 anni. L’ammontare dell’emissione è pari a 350 milioni di sterline mentre il taglio minimo di sottoscrizione ammonta a 200 mila sterline. Le obbligazioni rientrano nella categoria delle subordinate bancarie denominate in valuta. Spumeggianti le prime indicazioni sul rendimento atteso. In avvio di collocamento il Bond si è mosso attorno a 565 punti base sopra il Gilt decennale (il cui rendimento oggi è pari al 3,091%) per poi attestare a quota 545 punti. Alla luce di questa indicazione, il rendimento atteso dovrebbe essere pari all’8,54%. Una percentuale non solo molto ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 12 settembre 2022)ha annunciato l’emissione di nuove obbligazioni denominate in Sterline del tipoII. La durata delè di 10 anni. L’ammontare dell’emissione è pari a 350 milioni di sterline mentre il taglio minimo di sottoscrizione ammonta a 200 mila sterline. Le obbligazioni rientrano nella categoria delle subordinate bancarie denominate in valuta. Spumeggianti le prime indicazioni sulatteso. In avvio di collocamento ilsi è mosso attorno a 565 punti base sopra il Gilt decennale (il cuioggi è pari al 3,091%) per poi attestare a quota 545 punti. Alla luce di questa indicazione, ilatteso dovrebbe essere pari all’8,54%. Una percentuale non solo molto ...

